Bıçaklı cep telefonu gaspına 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir öğrencinin bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğmiz 29 Kasım günü meydana gelen olayda, M.G. isimli öğrencinin yürüdüğü sırada yanına 4 kişi geldi. Grup, bıçak tehdidiyle öğrencinin cep telefonunu gasp etti. Öğrencinin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin Ş.K., A.A., B.B. ve M.E.D. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskınla şüpheliler gözaltına alındı. Gasp edilen telefon bulunarak, öğrenciye teslim edildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.D. adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

