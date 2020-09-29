HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bıçaklı gasbı böyle izlediler

Bıçaklı gasbı böyle izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasp etti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da 2 kişi, ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasp etti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 Eylül saat 21.00 sıralarında terzide çalışan Eymen ve İsa Elabacı adlı ikiz kardeşler işlerini bitirdikten sonra yaya olarak evlerine gitmek için yola çıktı. Bu arada karşılarından gelen iki kişi önce ikiz kardeşlere sigara sordu. Sigaralarının olmadığını söyleyince bu kez de saat sordu. Saate de yanıt alamayan zanlılar “Nasıl saatiniz olmaz” diyerek bıçak çekip ikizleri kollarından bıçakladı. Daha sonrada bıçakla korkutup hem sigaralarını hem de cep telefonlarını aldı. Bu anları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Güvenlik kamerası bütün olup biteni saniye saniye kaydetti. Zanlılar olay yerinden uzaklaştıktan sonra ikiz kardeşler polise giderek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler zanlıların Müslüm G.(18) ve Muhammet Can Ö.(18) olduğunu tespit etti. Polis olay yerinden zanlıların kaçtığı yöne doğru yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden ise zanlıların Hürriyet Mahallesinde oturduğunu saptadı. Polis mahalleye yaptığı baskında iki zanlıyı da yakaladı. Zanlılar suçlamaları kabul ederek cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis cep telefonunu satılan yerden alıp sahibine teslim etti. Yaralanan ikiz kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Zanlılar ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Yardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundularYardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundular
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Yardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundular
Yardım çığlığını duyan polisi aradı! Kanlar içerisinde bulundular
Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da Bylock operasyonu!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Kademeli mesai uygulaması trafiği rahatlattı
Kademeli mesai uygulaması trafiği rahatlattı
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı
Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.