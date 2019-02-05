HABER

Bıçaklı gasp kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişinin, market görevlisine bıçak çekerek 150 lirayı gasp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Nilüfer’e bağlı Çalı Mahallesi Mavi Cadde üzerindeki bir markette meydana geldi.

Bıçaklı gasp kamerada

Bursa’da bir kişinin, market görevlisine bıçak çekerek 150 lirayı gasp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Nilüfer’e bağlı Çalı Mahallesi Mavi Cadde üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak markete gelen bir kişi, aldığı yiyecekleri kasadan geçirdi. Daha sonra şüpheli şahıs, kasiyere bıçak çekerek kasadaki 150 TL’yi gasp etti. Olayın ardından gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Ö.Ö. isimli zanlı, mahallede kaçarken yakalandı. Ö.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marketteki bıçaklı gasp olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bıçaklı gasp kamerada

Bıçaklı gasp kamerada

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Gemlik’te mermer fabrikasında yangınGemlik’te mermer fabrikasında yangın
İş makinesinden kopan parçanın yüzüne çarptığı işçi öldüİş makinesinden kopan parçanın yüzüne çarptığı işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.