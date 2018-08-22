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Bıçaklı gasp şüphelileri kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

MERSİN'de Suriyeli A.N.'nin (16) cep telefonunu bıçakla tehdit ederek gasp eden 2 şüpheli yakalandı.

Bıçaklı gasp şüphelileri kameradan yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Suriyeli A.N.'nin (16) cep telefonunu bıçakla tehdit ederek gasp eden 2 şüpheli yakalandı.
Olay, Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli yolda yürüyen Suriyeli A.N.'ye bıçak çekerek cep telefonunu gasp etti. A.N.'yi ölümle tehdit eden şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden kimlikleri belirledikleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan M.B. ve M.T. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden ise gasp ettikleri telefonda çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

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Bıçaklı gasp şüphelileri kameradan yakalandı

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