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Bıçaklı gaspçı, aynı montu giyince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

KONYA'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip, içinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alan Ömer Faruk Ateş (23),  giydiği monttan tanınıp, yakalandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da girdiği markette kasiyere bıçak çekip, içinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alan Ömer Faruk Ateş (23), giydiği monttan tanınıp, yakalandı. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Aralık günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Başında bere bulunan ve giydiği montla yüzünü kapatan gaspçı, müşteri gibi markete girdi. Raflardan aldığı bazı malzemelerle kasaya geldi. Cebinden para yerine bıçak çıkartıp, kasiyere doğrulttu. İçerisinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alıp, hızla kaçtı.

MONTU ELE VERDİ

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anında marketin güvenlik kameralarının çalışmaması üzerine çevredeki işyerlerinin kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen polis, olaydan 2 gün sonra aynı monttan giyen bir kişiyi takibe aldı. Bu kişinin gasp olayını gerçekleştiren Ömer Faruk Ateş olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgusunda gasp olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Uyuşturucu kullandığını ve olayı gerçekleştirmeye aniden karar verdiğini anlatan Ateş'in poliste çeşitli suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Ateş, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

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