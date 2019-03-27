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Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Bursa’da bıçakla tehdit ettiği bayanın cep telefonu ile 550 lirasını gasp eden zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kaynak Sokak’ta yaşandı.

Bursa’da bıçakla tehdit ettiği bayanın cep telefonu ile 550 lirasını gasp eden zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kaynak Sokak’ta yaşandı. Sabah saat 05.30 sıralarında işe gitmek için servis bekleyen F.B. (36) isimli bayanın yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi bıçakla korkutup cep telefonu ve 550 lirasını gasp ederek kaçtı. Zanlı kaçarken suç aleti bıçağı da olay yerinde düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bayanın ifadesi doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler zanlının olay yerine 16 K 4594 plakalı bir otomobille geldiğini tespit etti. Aynı plakalı otomobilin öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde dolaştığını belirleyen polis, şüpheli aracı Merinos Metro Durağı civarında durdurmak istedi. Şüpheli şahıs ikazlara uymayarak otomobil ile kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca neticesinde araç durdurularak şüpheli şahıs Gasp Büro ekiplerince yakalandı. Ç.B. (26) isimli şahsın üzerinde gasp ettiği cep telefonu ele geçirildi. Elde edilen cep telefonu F.B.’ye teslim edilirken, Ç.B. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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