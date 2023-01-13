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Bıçaklı gaspçı sert kayaya çarptı, neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

13.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir markete girerek elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunan şüpheli, sert kayaya çarptı. İş yerinde bulunan müşteri tarafından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirilen gaspçı, neye uğradığını şaşırdı. Meydana gelen olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte olayın detayları...

Bıçaklı gaspçı sert kayaya çarptı, neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Korkutan olay, 11 Ocak günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi markete gelerek elindeki bıçağı gösterip gasp girişiminde bulundu. Bu esnada alışveriş yapmak için markette bulunan A.Ç., kapüşonlu gaspçıya karşı geldi. Şüpheli elindeki bıçakla A.Ç.’nin üzerine yürürken, kısa süren boğuşma sonrası A.Ç. yumruk darbeleriyle gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Daha sonra gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen kapüşonlu şüpheli, marketteki müşteriyle bir süre konuştuktan sonra bıçakla üzerine yürüdü. Daha sonra müşteri tarafından yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi.

İHA

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İzmir gasp

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