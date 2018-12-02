Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 3 kişiyi bıçaklayıp, telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan G.Y. (21) ile arkadaşı A.A. (21), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu. 3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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