HABER

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

MERSİN'de 3 kişiyi bıçaklayıp, telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan G.Y.

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 3 kişiyi bıçaklayıp, telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan G.Y. (21) ile arkadaşı A.A. (21), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu. 3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

PARTNERKadınlar dikkat! Çoğunlukla cinsel temasla bulaşıyorKadınlar dikkat! Çoğunlukla cinsel temasla bulaşıyor
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladıBodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı
Öğretmenevinde ders çalışan 10 öğrenci zehirlenerek hastanelik olduÖğretmenevinde ders çalışan 10 öğrenci zehirlenerek hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Elektrik tesisatı için gittiği evde yaptığı şey kan dondurdu

Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.