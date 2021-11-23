Bıçaklı gaspçıyı ruhsatsız silahıyla vurdu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla cep telefonu gasbetmek isteyen kişi, silahla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Kamilsu Caddesi üzerindeki bir parkta oturan A.O.E. (25) ve A.G'nin (24) yanına gelen şüpheli iki kişi, bıçak zoruyla A.G'nin cep telefonunu almak istedi.

BIÇAKLI GASPÇIYA RUHSATSIZ SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Durum üzerine A.G. ruhsatsız tabanca ile bıçaklı gaspçılardan E.O'ya (19) ateş ederek bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.O. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler gaspçılardan İ.O'yu (20) gözaltına aldı.

EKİPLERE TESLİM OLDU

Gaspçıyı vuran A.G, ruhsatsız silahıyla Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

AA



