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Bıçaklı kavgada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

ADANA'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanan Murat B.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanan Murat B. (25), ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., iddiaya göre evinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Murat B.'yi sol göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Murat B., olay yerindeki yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Murat B., daha sonra ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Murat B.'nin akrabası Mustafa K.'dan şüphelenen ve yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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