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Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Karabük’te 5 kişi arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alarak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.Karabük’te 100.

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Karabük’te 5 kişi arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alarak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük’te 100. Yıl Mahallesi 1002 numaralı Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Sefa Tabakoğlu (22), Koray T., Batuhan G., S.Ö. ve G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Batuhan G. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sefa Tabakoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç için Yenice Demokrasi Meydanı’nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi parti temsilcileri STK başkanları, vatandaşlar ve ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tabakoğlu, aile mezarlığına defnedildi.
Kısa bir süre önce askerden döndüğü öğrenilen Tabakoğlu’nun ailesi cenaze töreninde gözyaşlarını tutamazken kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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