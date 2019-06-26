Bıçaklı kavgada kaymakamın bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, Gemlik kaymakamının bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı.

Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21), Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili K.E. (16), B.Ç. (14) ile A.S'yi (15) gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Safa Akif İnan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer ikiz kardeşlerin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek aile yakınlarına başsağlığı diledi.

