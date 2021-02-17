Bıçaklı maganda güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sürücünün yayaya saldırarak hastanelik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Zafer İçyer Caddesi’nde meydana geldi. Soner B., karşıdan karşıya geçerken aniden aracını durduran bir sürücü tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırıda bacağı kırılan Soner B., şahıstan şikayetçi oldu. Soner B. ifadesinde, karşıdan karşıya geçerken bir kamyonet sürücünün bir anda fren yaparak durduğunu ve kendisine küfrettiğini iddia etti. Elinde bıçak olan saldırganın kendisine saldırdığını söyleyen Soner B., kaçmasına rağmen saldırgandan kurtulamadığını ifade etti. Saldırganın kendisini darp ederek ayağını kırdığını iddia eden Soner B., çevreden gelen vatandaşların kendisini saldırganın elinden kurtardığını, saldırganın daha sonra kaçtığını ifade etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aracının plakası belirlenen saldırganın yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi.

