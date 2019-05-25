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Bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 07:26 | Son Güncelleme

 ANKARA’da, park halindeki otomobillere zarar veren, kendisine müdahale eden polislere de bıçakla saldırmaya kalkışan kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.

Bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, park halindeki otomobillere zarar veren, kendisine müdahale eden polislere de bıçakla saldırmaya kalkışan kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevresindekilere bağırarak yolda yürüyen bir kişi, taksi durağının önündeki otomobillere zarar vermeye başladı. Saldırgan, elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ile lastiklerine zarar verdi. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, saldırganı Bağdat Caddesi’ndeki Cemre Parkı’nın önünde buldu. Kendisini ikaz eden polislere de saldırmaya kalkışan şüpheli, bir polis memuru tarafından tek el ateş edilerek diz kapağından vuruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, çağırılan ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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