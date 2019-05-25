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Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 06:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde çevresindeki vatandaşlara ve polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde çevresindeki vatandaşlara ve polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Saldırgan, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının önüne gelerek otomobillere zarar vermeye başladı. Elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ve lastiklerine zarar veren şahsa engel olamayan taksiciler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganı Bağdat Caddesi’ndeki Cemre Parkı’nın önünde sıkıştırdı. Saldırgan, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına, elindeki bıçakla karşılık verdi. Bunun üzerine şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulansla Yenimahalle Devlet Hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

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