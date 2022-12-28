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Bıçaklı saldırı girişimi sonrası Tanju Özcan'dan yeni açıklama! Sosyal medyadan duyurdu

28.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan makam odasının bulunduğu kata kadar gelerek tehditler savuran bıçaklı saldırganla ilgili yeni bir açıklama geldi. Tutuklanan H.H. isimli pazarcıdan şikayetçi olmadığını duyuran Başkan Özcan, "Ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek şikayetçi olmadığıma dair' dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum" dedi.

Bıçaklı saldırı girişimi sonrası Tanju Özcan'dan yeni açıklama! Sosyal medyadan duyurdu

Dün Bolu Belediyesi'nde hareketli dakikalar yaşanmıştı. Binaya giren bıçaklı bir saldırgan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata kadar gelerek tehditler savurmuş, zabıta ve belediyede görevli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Şüphelinin göz altına alındığı esnada elinde bıçak olduğu belirtilirken, Özcan'dan saldırı girişimiyle ilgili açıklama gelmişti.

TANJU ÖZCAN: BİR SÜREDİR BANA YÖNELİK TEHDİTLER ÇOK ARTTI

Başkan Özcan yaptığı açıklamada “Ben belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken buradaki makam odama kimliği belirsiz bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Önce polis niye vardı? Onu söyleyeyim. Bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Yani önüne gelen tehdit etmeye başladı. Tabiri caizse. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsun sayın emniyet müdürümüz bir süredir belediyede benim bilgim dahilinde ve haricinde, emniyet tarafından özel olarak korunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Yaşanan saldırı girişimi sonucu H.H. isimli pazarcı tutuklanmıştı.

TANJU ÖZCAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bugün ise söz konusu saldırı girişimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan H.H. isimli şahıstan şikayetçi olmadığını açıkladı.

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Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

"Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı; ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek 'şikayetçi olmadığıma dair' dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi!

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Tanju Özcan bıçaklı saldırı Bolu Belediyesi

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