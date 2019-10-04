İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kadına bıçaklı saldırı girişiminden tutuklu bulunan zanlının, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da 2 ay önce bir kadına bıçaklı saldırı girişimi suçundan tutuklanan M.K'nin, yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için kendisiyle birlikte 5 kişiyle anlaştığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından ifadesi alınan 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden S.D. ve T.Ç'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler K.B. ve H.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerden S.D, hakimlikteki sorgusunda müştekiyi öldürmek için herhangi bir plan yapmadığını savunarak, "Sadece kocası benden müştekinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Boşanma davası için kullanacakmış. Daha sonra kocası benden müştekiyi öldürmemi istedi. Ancak kabul etmedim. Sonra bayana mesaj atarak kendisini uyardım." dedi.