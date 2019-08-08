Bıçaklı saldırıda oğlunu kaybeden Kaymakam İnan, İstanbul'a atandı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),(DHA)- DENİZLİ'de 15 yaşındaki oğlu bıçaklı saldırıda öldürülen Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, İstanbul’un Avcılar ilçesine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ile mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak, değiştirildiği belirtildi.

Kararname ile 6 ay önce Gemlik Kaymakamı olarak atanan Kemal İnan, İstanbul Avcılar Kaymakamı olarak atandı. Gemlik Kaymakamlığı'na ise İzmir Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez getirildi.

OĞLU BIÇAKL SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaymakam İnan'ın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde anneleriyle yaşayan oğulları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan, 26 Haziran'da bıçaklı saldırıya uğradı, Mehmet Buğra İnan da darbedildi. Safa Akif İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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