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BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN GENÇ MİLLİ FUTBOLCU MERT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

  FATİH'te, yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)
FATİH'te, yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. U-19 Milli Takım formasını da giyen genç futbolcunun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
12 Ekim günü akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert'in ölümü, yaşadığı Karagümrük'te büyük üzüntü yarattı. İsmail Mert için Mihrimah Sultan Camii'nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı. Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı. Cenazede taziyeleri babası Cengiz Bayar kabul ederken, anne Nilgün Bayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Öğle namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Mert'in tabutunu omuzlarından taşıyan kalabalık, cenaze aracıyla birlikte Edirnekapı Mezarlığı'na kadar tekbirler eşliğinde yürüdü. Cenaze töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de İsmail Mert'in tabutunun geçtiği sırada selam durdukları görüldü. İsmail Mert'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:
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- Cami avlusundan görüntü
- Güvenlik önlemleri
- Cenazeye katılanlar
- Komşusu ile röp.
- Cenaze namazına hazırlık
- Cenaze namazı
- Vali ve Belediye Başkanı'nın namaza katılışı
- Tabutun omuzlarda taşınması
- Kalabalığın yaya olarak cenaze aracına eşlik etmesi
- Polislerin tabuta selam durması
- Genel ve detaylar

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