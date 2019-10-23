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 Bıçaklı saldırıda ölen Genç Milli futbolcu Mert son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

 FATİH'te, yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te, yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçakla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen İsmail Mert Bayar (16), Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç milli futbolcuyu bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıdı.
12 Ekim günü akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde bir arkadaşıyla buluştuğu sırada, yanlarından geçen yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısında kalbinden ve göğüs kafesinden iki bıçak yarası alan İsmail Mert'in ölümü, yaşadığı Karagümrük'te büyük üzüntü yarattı. İsmail Mert için Mihrimah Sultan Camii'nde öğleyin düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, mahallesi, okulu ve futbol oynadığı kulüpten onlarca arkadaşı ile semtinden yüzlerce kişi katıldı. Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yer aldı. Cenazede taziyeleri babası Cengiz Bayar kabul ederken, anne Nilgün Bayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Öğle namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, İsmail Mert'in tabutunu omuzlarından taşıyan kalabalık, cenaze aracıyla birlikte Edirnekapı Mezarlığı'na kadar tekbirler eşliğinde yürüdü. Cenaze töreni nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de İsmail Mert'in tabutunun geçtiği sırada selam durdukları görüldü. İsmail Mert'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI KAMERADA
Öte yandan, genç milli futbolcunun bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin sokak üzerinde hızla kaçtıkları görülüyor.
(FOTOĞRAF)

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