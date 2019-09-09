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Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre olay gece 01.30 sıralarında merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde yaşandı.

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Zonguldak’ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre olay gece 01.30 sıralarında merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ali K. (46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki hafta önce evlenen Özkan Ekici’nin cenazesi için hastane morgunda otopsi işlemi yapıldı. Ekici’nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ekici’nin cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek.

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

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