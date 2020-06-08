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Bıçaklı saldırıya sandalye ile karşı koymaya çalışmış

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 19:27 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Halil Tür, kahvehanede çıkan kavgada 20 yaşındaki Oğuz Taşkın tarafından bıçakla öldürüldü. Kahvehanede yaşanan kavga ve Halil Tür'ün kendini sandalye ile korumaya çalışması ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bıçaklı saldırıya sandalye ile karşı koymaya çalışmış

Cinayet suçundan yattığı cezaevinden tahliye olan Halil Tür, 6 Haziran saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gitti. Evli, 1 çocuk babası Halil Tür ile ertesi gün vatani görevini yapmak için birliğine teslim olacak Oğuz Taşkın, kahvehanede birlikte oturup, sohbet etti. Bu sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taşkın, kahvehanenin karşısındaki kokoreççi dükkanından aldığı bıçakla, tartıştığı Tür'ü yaraladı. Göğsüne isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Tür, güçlükle kahvehanenin önüne kadar çıkıp, yere yığıldı. Taşkın ise olayın ardından kaçtı. Polis, ertesi gün Taşkın'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşkın, mahkemece tutuklandı.

KENDİSİNİ SANDALYE İLE SAVUNMAYA ÇALIŞMIŞ

Kahvehanedeki kavga ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Taşkın'ın elindeki bıçağı kendisini sandalye ile korumaya çalışan Tür'e peş peşe saplaması ve çevredekilerin panikle kaçışmaları yer aldı.

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