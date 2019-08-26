Bıçaklı saldırıya uğrayan anne bebeğini kucağına aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan anne Güldane Yırtıcı, "Umut" ismini verdiği yeni doğan bebeğini kucakladı.

Yırtıcı, doğum yaptığı ve tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yaşama umudu olduğunu belirterek, "Bu nedenle oğlumun ismini 'Umut' koyduk çünkü o benim umudum oldu. Eğer ablam araya girmeseydi ve ben yaşamasaydım çocuklarım annesiz kalacaktı." dedi.

Güldane Yırtıcı, olay günü yaşadıklarına ilişkin, "Doğumdan sonra babası olduğu için çağıralım, görsün, en azından o duyguyu tekrar yaşasın istedik. Saat 17.00-18.00 gibi kayınvalidemle geldiler, bebeği gördüler. Hiçbir şey olmamış gibi geri çıkıp gittiler." dedi.

Eşinin saat 23.00 sularında tekrar hastaneye geldiğini dile getiren Yırtıcı, şunları söyledi:

"O sırada odada ablam, annem ve ben, bir de bebeğim vardı. Biz yine bebeği görmeye geldiğini, özlediğini düşündük. Konuşmaya başladı, sonra evime dönmeyeceğimi söylediğim anda sinirlenip, 'Sen dönmelisin, gelinlikle geldin, kefenle çıkacaksın, seni ben öldüreceğim, eğer dönmezsen ölümün benim elimden olacak.' deyip bıçağı çekti. O sırada ablam araya girmeseydi şu an hayatta olmayacaktım. Bebeğimi de kucağıma alamayacaktım."