Bıçaklı saldırıya uğrayan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesi'ne gelen Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu (42), burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K., Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.

3 SAATLİK MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.