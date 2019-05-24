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Bıçaklı saldırıya uğrayan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 03:22 | Son Güncelleme

Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Abdurrahman K., Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesi'ne gelen Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu (42), burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K., Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.

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3 SAATLİK MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

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BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

(AA / İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Doğanhisar belediye başkanı bıçaklı saldırı İhsan Öztoklu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vatandaş reklam mı vermek istiyor? alın ücretini versin reklamını. illa coca cola apple gibi firmalar gelince mi bayraklar suya iniyor.
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