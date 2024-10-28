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Bıçaklı sapık, ailesi evde olmayan kız kardeşlerin kapısına dadandı! "Yatak odama hortum fırlattı, öpücük gönderiyordu"

28.10.2024 11:48
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İstanbul'da evli ve çocuklu Selami B. (53), 4 aydır takip ettiği kız kardeşlerin kapısına dayandı, "Açın kapıyı, annenler evde yok, sizi seviyorum" diye bağırarak taciz etti, içeri girmek istedi. Sapık adamın taciz anları kameraya yansıdı, görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Kardeşlerden Rabia K., “Yaklaşık 4-5 ay kadar önce pencereden bana öpücük atmaya başladı. Daha sonra kendi penceresinden küçük hortumlar keserek benim balkonuma ve yatak odama atarak beni rahatsız ediyordu" dedi.

Aylardır takip ettiği kız kardeşlerin ailesinin evde olmamasını fırsat bilen sapık, eline bıçak da alıp kapıya dayandı ve "Açın kapıyı, sizi seviyorum" diyerek mahalleyi inletti. Mahalleliyi ayağa kaldıran sapığın 'kasten yaralama' suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Kendini “Bir anlık nefsime uyarak yaptım" diyerek savunan Selami B. 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

4 AY ÖNCE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aileleri memleketlerine gittiği için bir süredir birlikte yaşayan kız kardeşler Meryem K. (25) ve Rabia K. (27), yaklaşık 4 ay önce evli ve çocuklu Selami B. (53) tarafından rahatsız edilmeye başladı.

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ÖNLERİNE ÇIKIP TAKİP ETTİ, KARŞI BİNADAN ÖPÜCÜK ATTI

Kız kardeşlerin önüne çıkan ve onları takip eden Selami B., geçtiğimiz günlerde de yaşadığı daireden, karşı binanın dairesinde oturan kız kardeşlere öpücük atarak taciz etti. Rahatsızlık vermeye devam eden Selami B. kız kardeşlerin dairesine, penceresinden hortum parçaları atarak tacizlerini sürdürdü.

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"AÇIN KAPIYI, SİZİ SEVİYORUM"

Kız kardeşler Selami B.'nin hasta olduğunu düşünerek herhangi bir şikayette bulunmadı. Ancak geçtiğimiz perşembe günü elinde bıçakla evinden çıkan Selami B., kız kardeşlerin yaşadığı binanın kapısına dayandı. Kız kardeşlere “Aç kapıyı, annenler evde yok biliyorum, sizi seviyorum' diyerek içeriye girmek istedi. Binanın kapısını açmayan kız kardeşlerin pencereden bağırması üzerine Selami B. koşarak yaşadığı eve girdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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BIÇAKLI TACİZCİ TUTUKLANDI

Olay ardından kız kardeşlerin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Selami B.'yi olayda kullandığı bıçağa el koyarak gözaltına aldı. Kız kardeşlerin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan Selami B., adli işlemlerinin artından adliyeye sevk edildi. İfadesinde “Bir anlık nefsime uyarak yaptım" dediği öğrenilen Selami B. çıkartıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Taciz şüphelisi Selami B.'nin 'kasten yaralama' suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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"YATAK ODAMA HORTUM FIRLATTI"

Şikayetçi olan Rabia K.'nin emniyetteki ifadesinde ise, “Yaklaşık 4-5 ay kadar önce pencereden bana öpücük atmaya başladı. Daha sonrasında kendi penceresinden küçük hortumlar keserek benim balkonuma ve yatak odama atarak beni rahatsız ediyordu. İşten geldiğim zamanlarda binanın önünde bekleyip benimle konuşmak istediğini söyleyerek bana öpücük atıyordu. Biz eve geldikten sonra kapı çaldı ama açmadık. Selami isimli şahsı gördüm elinde bir bıçak vardı. Bize “Aç kapıyı seni seviyorum, annenler evde yok biliyorum" dedi. Bende hemen polisi aradım dediği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sapık İstanbul cinsel taciz
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