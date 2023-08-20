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Biçerdöver, gelin arabası oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Edirne’nin Keşan ilçesinde Nur Sena (25) ve Mustafa Fıçı (26) çifti, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti. Çiftçi olan Mustafa Fıçı, eşini baba evinden aldıktan sonra düğünün yapılacağı alana biçerdöverle getirdi.

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