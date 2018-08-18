Biçerdöver, göl üzerinde taşındı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde göldeki adada buğday hasadında kullanılan biçerdöver, platforma yüklenip, teknelerle göl üzerinden kıyıdaki mahalleye taşındı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 650 kilometrekare yüzölçüme sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası'nda ise tarımsal faaliyetler yapılabiliyor. Adada tarlası bulunanlar çiftçilerden bazıları buğday, arpa ve nohut ekti. Buğday ve arpanın hasadı ise adaya götürülen biçerdöverle yapıldı. Hasadın ardından biçerdöver tekrar kıyıdaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Biçerdöver her yıl adaya zorluklarla götürülüp, getiriliyor. Çiftçiler biçerdöveri duba adını verdikleri platforma yüklüyor. Ardından da platformu teknelerle çekilerek Çiftlik Mahallesi'nin kıyısına ulaştırıyor. Bu yöntem adaya götürülen traktör ve diğer tarım aletleri içinde uygulanıyor.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, ''Yeltenli Adası yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Tarlası olan kişiler burada arpa, buğday ve çeşitli ürünleri ekiyor. Ürünlerin hasadı ve diğer işlemleri için kullanılan biçerdöver, traktör ve tarım aletleri ise suda duba üzerinde taşınıyor'' dedi.

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