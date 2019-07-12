Biçerdöverden çıkan kıvılcım arpa tarlasını kül etti

Batman’ın Gercüş ilçesinden, tarlada arpa biçen biçerdöverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında ekili arazi küle döndü.

Olay, Gercüş ilçesi Pınarbaşı mahallesinde bulunan Tüke mevkinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, arpa hasadı yapan biçerdöverin bıçağına tel dolandı. Buradan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangının görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler kontrol altına alarak söndürdü. Olay sonrası 4 dönümlük arpa tarlası küle döndü.

Tarlası yanan çiftçi Şerif Keskin, hasat anında kıvılcımların sıçraması nedeni ile yangın çıktığını söyledi. Keskin, “Biz tarlanın içindeydik, 38 dönümlük arpa tarlamda biçerdöver hasat yapıyordu. Hasat bitmek üzereyken biçerdöverin önüne dolanan tel nedeni ile alev aldı. Allah’tan biçerdöver şoförü yangını fark eder etmez tarlanın içinden uzaklaşmaya başladı ve uzaklaşır uzaklaşmaz birden biçilmemiş 4 dönümlük arpam yanmaya başladı. Çok şükür ki kimseye bir şey olmadı. Allah bizi daha beter kazalardan korusun” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



