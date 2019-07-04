Biçerdöverden çıkan yangın ekinleri kül etti

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Ürünlü köyünde biçerdöverden çıkan yangın ekinlere sıçradı. Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında arpa ekili arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ürünlü köyünde biçerdöverden çıkan yangın Aziz Aydın’a ait ekinlere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çiftçilere zor anlar yaşattı. Çiftçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken arpa ekili arazi küle döndü.

