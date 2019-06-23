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Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesi ve köylerinde zorlu hasat dönemi başladı.

Batman’ın Gercüş ilçesi ve köylerinde zorlu hasat dönemi başladı. Dağlık alanda ekin eken çiftçiler, biçerdöverlerin giremediği bölgelerde oraklarla hasatlarını gerçekleştiriyor.
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde çiftçiler geleneksel yöntemle ekin biçiyor. Köyde buğday, arpa ve mercimek ekili alanlardaki zorlu hasat işlemi devam ediyor. İlçenin düzlük olan bölümlerindeki arazilerde hasat, son teknoloji biçerdöverlerle yapılırken dağlık bölgelerde ise ekinler yöre halkı tarafından orakla biçiliyor. Köylülerin orakla biçtiği ekin, yığın haline getiriliyor. İstiflenen ürünler daha sonra harman makinesine aktarılarak ayrıştırılıyor.
Köy halkı arazilerin engebeli olduğundan dolayı teknolojiden yararlanamadıklarını söyledi. Oraklarla arpa biçen Şivan Şaşmaz isimli çiftçi, “Traktörlerin girmediği yerlere elle biçiyoruz. Çok zahmetli bir iş, sürekli güneşin altında çalışmak zorunda kalıyoruz, çok yorucu bir iştir. Mecbur olduğumuz için yapacak bir şey yok, biçmek zorundayız. Verim kalitesi bu sene düşük, sebebi de yağışların bu sene fazla olmasıydı. Bu sene dolu da çok yağdı köyümüzde bunların etkisiyle verim kalitemiz gecen seneye nazaran daha düşük” dedi.
Çiftçilerden Ferhat Şaşmaz ise dedelerinden kalma yöntemlerle ekinleri biçtiklerini söyledi. Şaşmaz, "Zor ve zahmetli bir iştir. Sürekli güneşin altında çalıştığımız için çok yoruluyoruz. Verim geçen yıllara göre çok iyi değil ama yine de ekinlerimizi biçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler

Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler
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