Biden 1 Trilyon Dolarlık Altyapı Tasarısını İmzaladı

ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen törenle imzaladı.

İmza törenine Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratlar’ın çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Chuck Schumer gibi altyapı tasarısının Kongre’den geçmesinde rol oynayan Kongre üyeleri katıldı.

İmza törenine katılan Cumhuriyetçiler arasında senatörler Rob Portman ve Mitt Romney ile Maryland Valisi Larry Hogan da vardı.

“Yasa birlikte sonuç elde edebileceğinin kanıtı”

Beyaz Saray’daki imza töreninde konuşan Başkan Biden, altyapı tasarısının “Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in bir araya gelerek sonuç elde edebileceklerinin kanıtı olduğunu” belirtti.

ABD Başkanı, “Washington’da bazı şeyleri başaramamamızın sıklıkla nedeni istediğimiz her şeyi elde etme konusunda ısrarlı olmamız. Bu yasayla bir şeyleri başarmaya odaklandık” dedi.

Başkan Biden törenden önce ABD’de imal edilmiş malzemelerine altyapı projelerinde öncelik verilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, bu kararnameyle altyapı yasasının uygulanmasına yön vermek üzere üst düzey kabine yetkililerinden oluşan bir görev gücü de oluşturuldu.

Başkan Biden’ın imzalamasıyla yasalaşan tasarı, köprü ve yolların tamir edilmesi ve milyonlarca kişi için internet erişiminin genişletilmesi amacıyla eyalet ve yerel yönetimlere milyarlarca dolar kaynak sağlayacak.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden altyapı çalışmalarının uygulanmasının denetlenmesi için eski New Orleans Belediye Başkanı Mitch Landrieu’yu görevlendirdi.

Trump tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçiler’i hedef almıştı

“Altyapı Yatırımı ve İstihdam Yasası” olarak bilinen tasarıya destek vererek, partilerinden ayrılan Temsilciler Meclisi’nden 13 Cumhuriyetçi, eski başkan Donald Trump ve bazı başka Cumhuriyetçiler tarafından hedef alınmıştı.

Tasarıya Senato’da 19 Cumhuriyetçi destek vermişti. Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yazılı bir açıklama yaparak McConnell’ı ve bu Cumhuriyetçiler’i “Demokratlar’ın korkunç Sosyalist Altyapı Planı konusunda işbirliği yapmakla” suçlamıştı.

Tasarı lehinde oy kullanan ve ülkenin altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirten Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, geçtiğimiz hafta temsil ettiği eyalet Kentucky’de yayın yapan WHAS radyosuna yaptığı açıklamada “başka işleri olduğu için imza törenine katılmayacağını” söylemişti.

Biden’ın olumlu ivmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme rastlıyor

Altyapı tasarısının yasalaşması, Başkan Biden’ın artan enflasyon ve yüksek benzin fiyatları sebebiyle onay oranının düştüğü ve olumlu bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme rastlıyor.

Demokrat Başkan Biden ve partisi 2022 yılında yapılacak olan Kongre ara seçimleri öncesinde gündemlerine aldıkları politikaları uygulamaya koyabileceklerini göstermek niyetinde.

Cumhuriyetçiler ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor.

Enflasyon endişeleri

ABD’de tüketici fiyatlarında geçtiğimiz hafta son 31 yılın en büyük artışı kaydedilmiş, artışın sebeplerinden biri benzin fiyatlarının yükselmesi olmuştu.

Cumhuriyetçiler enflasyon endişesi üzerine yoğunlaşarak artışın Biden’ın kapsamlı harcama programından kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden’ın ekonomi danışmanlarıysa ABD Başkanı’nın politikalarını savunmuş, artan enflasyonun Biden yönetiminin politikalarının bir sonucu değil, pandemi bağlantılı olan küresel bir sorun olduğunu belirtmişti.

Maliye Bakanı Janet Yellen da geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda, altyapı tasarısının ve 1 trilyon 75 milyar dolarlık sosyal politika tasarısının enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Biden altyapı planını halka anlatıyor

ABD Başkanı Joe Biden altyapı tasarısını halka anlatmak amacıyla geçtiğimiz hafta Baltimore Limanı’nı ziyaret etmişti.

Biden’ın bu hafta Salı günü de New Hampshire’a giderek eyaletin onarım listesinde bulunan bir köprüyü ziyaret etmesi, Çarşamba günü de Detroit’e giderek General Motors’un tesisini ziyaret etmesi bekleniyor.

