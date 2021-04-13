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  4. "Biden 11 Eylül'e Kadar Afganistan'dan Askerleri Çekecek"

"Biden 11 Eylül'e Kadar Afganistan'dan Askerleri Çekecek"

13.04.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör saldırısının 20’inci yıldönümüne denk gelen çekilme planıyla ilgili haber ilk olarak Washington Post gazetesinde çıktı. Biden yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haber, daha sonra Reuters haber ajansı ve Amerikan medyasının diğer kurumlarında da yer aldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan tüm Amerikan askerlerini bu yıl 11 Eylül’e kadar geri çekmeyi planladığı belirtiliyor. Terör saldırısının 20’inci yıldönümüne denk gelen çekilme planıyla ilgili haber ilk olarak Washington Post gazetesinde çıktı. Biden yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haber, daha sonra Reuters haber ajansı ve Amerikan medyasının diğer kurumlarında da yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de günlük basın brifinginde, Başkan Joe Biden’ın ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili Çarşamba günü açıklama yapacağını açıkladı.

Henüz resmi olarak açıklanmayan kararla ilgili bilgi veren kaynaklar, geri çekilme planının insan hakları ve güvenlik alanlarında belirli koşulların garantiye alınmasının sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin’in kararla ilgili olarak Brüksel’de NATO müttefikleriye yarın yapacakları görüşmede bilgi vermesi bekleniyor.

Biden, El Kaide’nin Amerika’ya düzenlediği terör saldırılarının 20 yıl sonrasına denk gelen 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan’dan tüm askerleri çekmesi halinde, eski Başkan Donald Trump döneminde Taleban ile yapılan görüşmelerde çekilme için belirlenen 1 Mayıs tarihi ertelenmiş olacak.

Taleban yetkilileri geçen ay yaptıkları bir açıklamada, karar verildiği şekilde 1 Mayıs’ta tüm Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çıkmaması durumunda şiddet olaylarının artacağı tehdidinde bulunmuştu.

Diğer taraftan, Amerikalı yetkililer Taleban’ı, son dönemlerde Afganistan’da artan şiddet eylemlerinin önüne geçmede yeterli çabayı göstermemekle suçluyor ve grubun üyeleri arasında El Kaide bağlantılarının hala mevcut olduğu uyarısında bulunuyor.

New York ve Washington’da 11 Eylül 2001 yılında El Kaide’nin düzenlediği saldırıların ardından, Taleban’ın El Kaide bağlantıları ve örgütün liderlerine barınak sağlaması nedeniyle Afganistan’da askeri müdahale başlatan Amerika’nın ülkedeki askeri varlığı yaklaşık 20 yıldır sürüyor.

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