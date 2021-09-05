Biden 11 Eylül'ün Yıldönümünde Üç Anıtı Ziyaret Edecek

Başkan Joe Biden, 3 bini aşkın kişinin öldüğü 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümünde saldırıların düzenlendiği üç alana da ayrı ayrı ziyaretlerde bulunmayı planlıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Başkan Biden, eşi Jill ile New York’ta “Sıfır Noktası” olarak anılan eski Dünya Ticaret Merkezi kuleleri için kurulan anıtı, başkent Washington’daki Savunma Bakanlığı binası Pentagon’u ve Pennsylvania’da bir yolcu uçağının düşürüldüğü Shanksville’deki anıtı ziyaret edecek.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de önce Shanksville’e uğradıktan sonra Pentagon’a giderek Başkan Biden’la birlikte oradaki anma törenlerine katılacak.

Biden’ın 11 Eylül ziyaret planı, 2011’de, olayların 10. yıldönümünde eski Başkan Barack Obama’nın ziyaret planıyla aynı. Obama’nın ziyareti sırasında New York’taki “Sıfır Noktası” anıtı yeni açılmıştı. Biden o dönem Obama’nın yardımcısıydı.

11 Eylül 2021’e denk gelen gelecek Cumartesi, aynı zamanda ABD’nin Afganistan’daki savaşının resmen sona erdirildiği gün olacak. Afganistan savaşı da, o dönem 11 Eylül saldırılarından sorumluluğu üstlenen El Kaide’yi koruma altına alan Taleban idaresine karşı başlatılmıştı.

Başkan Biden, Afganistan’dan çekilme konusunda kamuoyundan destek alsa da, çekilmenin biçimi, Kabil havaalanındaki iki hafta süren tahliyeler sırasında yaşanan kaos yüzünden büyük eleştiri aldı ve kamuoyu desteği zayıfladı.

Biden Cuma günü de Adalet Bakanlığı’na, 11 Eylül olaylarının soruşturulduğu FBI belgelerinin gizliliğinin kaldırılması talimatı vermişti. 11 Eylül’de yakınlarını kaybedenler, “hizmete özel” belgelerin saldırılarda Suudi Arabistan’ın doğrudan rolü olduğuna işaret ettiğini savunuyor.

Gerek saldırılarda yakınlarını kaybedenler gerekse olaylardan sağ kurtulan siviller ve ilk yardım görevlileri, gizli belgeler açıklanmazsa Biden’ı gelecek haftaki törenlerde protesto edeceklerini söylemişti.

