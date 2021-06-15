CHP ve İyi Parti, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmesini ilişkilerdeki temel sorunlar açısından “çözümsüz”, “yetersiz” ve “verimsiz” olarak yorumladı. CHP ve İyi Parti, Afganistan’da Erdoğan’ın ABD ve NATO’ya teklif ettiği üzere Kabil Havalimanı’nın korunması görevi içinse yeni tezkere gerektiğini açıkladı.

NATO kapsamında Brüksel’de yapılan 29. Liderler Zirvesi’nde dün yapılan ikili görüşme Ankara siyasetinde de dikkatle takip edildi. Muhalefetteki “Millet İttifakı” temsilcileri CHP ve İyi Parti, dünkü görüşmeyle ilgili kamuoyuna açıklanan mesajları yakından izledi.

Erdoğan, görüşme öncesinde, Türk kamuoyuna Biden’a 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıması nedeniyle tepki göstereceği mesajını vermişti. Ancak NATO’daki görüşme üzerine Erdoğan, konunun hiç açılmadığını dile getirecek şekilde “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” dedi.

ABD Başkanı Biden’a “soykırım” ifadesi dolayısıyla Türkiye adına tepki gösterilmemesi muhalefet cephesinde rahatsızlık yarattı. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, dün, “’Hamdolsun o konu hiç gündeme gelmedi’ denince neye hamd edeceğimi bilemedim!” tepkisini paylaştı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da, Erdoğan’ın konuya ilişkin her iki açıklamasını içeren videoyu paylaşarak, “İki beyan arasında 24 saat yok… Bu tablo karşısında Erdoğan’ın 23 Nisan akşamı Biden’a neler söylememiş olduğuna da siz karar verin… Hamdolsun Abbas yolcu…” mesajını verdi. Erozan, ABD’yle ilişkilerdeki sorun başlığı olan Rusya’dan satın alınmış S-400 hava savunma sistemiyle ilgili bir karikatürü de paylaşarak, “Atsak atılmaz… Satsak satılmaz… Acaba hibe mi etsek? Yoksa takas mı? Bir akıl verin şu adama! Belki ‘Hamdolsun’ diyerek teşekkür eder size…” ifadesini kullandı.

VOA Türkçe, her ikisi de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli diplomat olan Çeviköz ve Erozan’a bugün Biden-Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin sorular yöneltti.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Emekli Büyükelçi Çeviköz, ikili görüşmeye ilişkin Türkiye iç kamuoyunda beklentileri abartan bir yaklaşım sergilendiğini ancak sonuçta Türk

