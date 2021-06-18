Biden: ‘‘150 günde 300 Milyon Doz Aşı Yapıldı’’

Başkan Joe Biden, ABD’de Corona virüsüne karşı süren aşılama kampanyasında 150 gün içinde tam 300 milyon doz aşının yapıldığını açıkladı. Bu önemli mihenk taşının kendiliğinden aşılmadığını söyleyen Biden, bu noktaya gelinmesinde Amerikalı bilimadamlarının yetkinliğinin, Amerikan şirketlerinin tam kapasite çalışmasının, devletin mücadele kapasitesini federal, eyalet ve yerel düzeyde kullanmasının ve Amerikalılar’ın aşı olmasının payının büyük olduğunu kaydetti.

Biden bundan 150 gün önce yeterli aşı stokunun, altyapının, aşı yapacak kişinin ya da aşı olacak merkezlerin olmadığını hatırlattı; ‘‘Ancak hızlı ve agresif şekilde harekete geçerek bu durumu tersine çevirdik’’ dedi.

‘‘100 yoksul ülkeye yarım milyar doz aşı’’

Tüm Amerikalılar’a yetecek kadar aşı tedarik ettiklerini belirten Başkan Biden, dünyanın 100 yoksul ülkesine yarım milyar doz aşı gönderme sözü verme noktasına geldiklerini kaydetti.

5 bin 100’ü aktif görevdeki askerler olmak üzere 9 bin federal personelin aşılama kampanyasında çalıştığını söyleyen Biden, şu anda ülkede 81 bin aşılama merkezi bulunduğunu hatırlattı.