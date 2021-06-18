Biden 19 Haziran’ı Federal Tatil İlan Etti

Lincoln'ün Özgürlük Bildirgesi'nin yayınlanmasından iki yıl sonra, 19 Haziran 1865'te Kuzey Birliği komutanlarından General Gordon Granger, Teksas eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Galveston kentine giderek burada yaşayan siyah kölelere İç Savaş'ın bittiği, Teksas'taki siyahların artık özgür olduğu haberini verdi.

Kararname, 1863'te güneydeki Konfederasyon eyaletlerinde yaşayan kölelere de özgürlük tanımış; ancak İç Savaş'ın 1865 yılında sona ermesine kadar birçok eyalette uygulanmaya konmamıştı.

Başkan Abraham Lincoln'ün 22 Eylül 1862'de imzaladığı, 1 Ocak 1863'te yürürlüğe giren ve Özgürlük Bildirgesi olarak bilinen başkanlık kararnamesi, Kuzey Birliği'ndeki (Union) siyah köleleri özgürlüklerine kavuşturmuştu.

19 Haziran 1865, ABD'de köleliğin sona erdirildiği tarih olarak kabul ediliyor.

Her yıl 19 Haziran’ın “Juneteenth Ulusal Bağımsız Günü” olarak kutlanmasını öngören tasarı, Senato’da oy birliğiyle, Temsilciler Meclisi’nde de 14’e karşı 415 oyla kabul edilmişti.

Başkan Joe Biden, ABD’de köleliğin sonlandırılmasının yıldönümü olarak anılan 19 Haziran’ı federal tatil ilan eden yasayı imzaladı.

Böylelikle güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon'un coğrafi olarak en batıda, dolayısıyla en uzakta yer alan eyaleti olan Teksas'a en son ulaşan bu haberle birlikte siyahlar, özgürlüklerine kavuşmuş oldu.

Siyah Amerikalılar, her 19 Haziran'da Juneteenth olarak bilinen özgürlük gününü barbekü partileriyle, şarkılarla, festivallerle ve geçit görenleriyle kutluyor.

ABD’de birçok eyalet zaten daha önceden 19 Haziran’ı tatil ilan etmişti.

19 Haziran’ın da tatil ilan edilmesiyle ABD’de federal tatil günlerinin sayısı 11’e yükseldi. Bundan önce en son 1983’te Martin Luther King Günü federal tatil olarak ilan edilmişti.

Başkan Biden Beyaz Saray’da yasayı imzalamadan önce beraberinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le birlikte yaptığı açıklamada, 19 Haziran’ın, “köleliğin ülkede yarattığı ve yaratmaya devam ettiği korkunç zayiatın” bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

Kongre üyeleri, yerel seçilmiş yetkililer, toplum liderleri ve 19 Haziran’ın federal tatil ilan edilmesi için kampanya yürüten Opal Lee gibi aktivistlerin katıldığı imza töreninde konuşan Biden, “Büyük ülkeler en acı verici anlarını görmezden gelmezler, bunları kabul ederler” ifadesini kullandı.

