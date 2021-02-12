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Biden: “200 Milyon Doz Daha Satın Alındı”

12.02.2021 03:09 | Son Güncelleme:
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Biden: “200 Milyon Doz Daha Satın Alındı”

ABD’de aşı stoklarının talebi karşılamaması, görevi devralmasının üstünden bir aydan kısa süre geçmişken Başkan Biden için önemli sorunlardan biri

ABD’de aşı stoklarının talebi karşılamaması, görevi devralmasının üstünden bir aydan kısa süre geçmişken Başkan Biden için önemli sorunlardan biri.

Başkent Washington’a komşu Maryland eyaletinde Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde (NIH) konuşan Biden, ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının gelecek ay 500 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti ve tüm Amerikalılar’a virüsün yayılmasını önlemek için maske takmaları çağrısı yaptı.

Yönetimin Moderna ve Pfizer firmalarıyla 100’er milyon dozluk aşı anlaşması yaptığını kaydeden Biden, “Şimdi tüm Amerikalılar’ı aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldık” dedi. Biden 330 milyon nüfuslu Amerika’nın Temmuz ayının sonuna kadar 300 milyon doz aşı sahibi olması konusunda plana uygun ilerlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Perşembe günü Moderna ve Pfizer’le yapılan anlaşma sayesinde alınan 200 milyon dozla birlikte ABD’nin elindeki toplam aşı dozunun 600 milyon olacağı ve bunun da 300 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanması için yeterli olacağı belirtildi. Açıklamada her iki firmanın da aşıları Temmuz sonuna kadar partiler halinde teslim edeceği kaydedildi.

Biden Trump yönetiminin aşı dağıtımı konusunda hazırlık yapmamış olmasından şikayet etti ve yönetimin devraldığı aşı programı için “Her şeyi bir anda düzeltemeyiz” dedi.

Biden, Trump’ın yeterli aşı siparişi de vermediğini de ekledi.

“Bilimadamları rekor zamanda aşı geliştirme görevini yerine getirirken, bu konuda sert konuşacağım, selefim yüzlerce milyon kişinin aşılanması zorluğu karşısında hazırlık yapma görevini yerine getirmedi” diyen Biden devraldığı aşı programını tahmininden de kötü durumda bulduğunu söyledi. Biden, “Bunu düzeltmek zaman alacak” diye konuştu.

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