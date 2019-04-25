Biden 2020'deki ABD başkanlığı seçimi için partisinden aday adayı

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurdu.

Biden, Twitter hesabından, 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Partiden aday adaylığını ilan etti.

Biden, "Bu ulusun ruhu için mücadele içindeyiz. Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 8 yıl kalmasına izin verirsek ulusun karakterini ilelebet ve temelinden değiştirecektir. Bunun olmasına seyirci kalamam." ifadesini kullandı.

ABD medyasına konuşan Biden'a yakın kaynaklar, eski Başkan Yardımcısının, başkanlık yarışına girmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirmişti.

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Biden'ın seçim kampanyasındaki ana temasını "ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilecek ve partiyi bir araya getirebilecek tek Demokrat adayın kendisi olacağı" üzerine kuracağı kaydedilmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Biden, Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkati çekiyordu. Monmouth Üniversitesinin yayımladığı güncel bir ankete göre, Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Partide 20'den fazla isim partisinin başkan adayı olabilmek için yarışacak. Cumhuriyetçilerden ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem için başkanlık yarışına girmesi bekleniyor.

