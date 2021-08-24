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‘’Biden 31 Ağustos Takvimine Sadık Kalacak’’

24.08.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın Savunma Bakanlığı’nın son tavsiyesine uyarak Afganistan’dan çekilme takvimini değiştirmeme kararı aldığını açıkladı

‘’Biden 31 Ağustos Takvimine Sadık Kalacak’’

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan'dan son çekilme son tarihi olarak açıkladığı 31 Ağustos tarihini değiştirmemesi yönünde Savunma Bakanlığı’ndan aldığı tavsiyeye uyacağı bildirildi.

Gazetecilere bilgi veren bir yönetim yetkilisi, Pentagon’dan gelen tavsiyenin hafta başında ABD kuvvetlerine yönelik güvenlik riskleriyle ilgili endişelere dayanılarak yapıldığını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Biden'ın gerekli olması halinde daha uzun süre kalınması için Pentagon'dan acil durum planları talep ettiğini de kaydetti.

Yetkili, 31 Ağustos tarihinin, Taleban’ın tahliyeleri kolaylaştırma konusundaki işbirliğine bağlı olduğunu, ABD’nin bunu Taleban’a ilettiğini de belirtti.

Gelişmiş yedi ülkenin liderleri bugün telekonferans yöntemiyle yapılan G7 zirvesinde biraraya gelerek Afganistan konusunu masaya yatırdı. Toplantıda gündeminde, Afganistan’dan tahliye için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesi vardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, G7 zirvesinde yedi dakikalık bir konuşma yaptı.

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