Biden 8 Mart'ta Kadın Sorunlarıyla İlgili İki Kararname İmzalayacak

Bu arada Amerika Başkanı, Senato’nun 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada bu ay içinde birçok Amerikalı’nın 1400 dolar alabileceğini kaydetti.

Biden ayrıca Amerika tarihinde yardımcısı kadın olan ilk başkan.

Joe Biden, aday olduğu dönemde de kadın ve erkekler arasında ücret açığını azaltma vaadinde bulunmuş, kadınların sahip olduğu işlere yatırımla işyeri ayrımcılığına karşı mücadele taahhüt etmişti.

Biden ayrıca Beyaz Saray’da Cinsiyet Politika Konseyi’ni hayata geçirerek bütün federal dairelere politika geliştirirken kadınların sorunlarını da değerlendirmeleri görevini vermişti.

Başkan Joe Biden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ekonomik alanda erkeklerle eşit olabilmesiyle ilgili iki başkanlık kararnamesi imzalayacak.

Kabul edilen tasarı, çoğu Amerikalı’ya bin 400’er dolar nakit ödeme ile toplam 400 milyar dolarlık tek seferlik yardımı , krizde işlerinden olan 9,5 milyon kişi için haftalık 300 dolarlık uzatılmış işsizlik yardımlarını ve salgın nedeniyle bütçelerinde sorunlar yaşayan eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık destek öngörüyor.

14 Mart’ta daha önce yürürlüğe giren ekonomik paketlerde yer alan bazı yardım programları sona eriyor. Bu nedenle Demokratlar 14 Mart’tan önce 1.9 trilyon dolarlık paketin yürürlüğe girmesini istiyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de Biden’ın paketi 14 Mart’a kadar imzalayacağını belirtti.

Biden, ekonomik paketin üretimi ve aşı dağıtımına da güç katacağını vurguladı.

Temsilciler Meclisi tasarının, salgın sırasında işlerini kaybeden Amerikalılar için eyalet yardımları dışında 29 Ağustos'a kadar haftada 400 dolar federal işsizlik yardımı gören versiyonunu geçen hafta kabul etmişti.

Senato’daki uzlaşma, bu miktarı 300 dolara düşürürken, 6 Eylül'e kadar da uzatıyor. Anlaşma ayrıca işletmeler için vergi indirimini 2026'ya kadar bir yıl daha uzatıyor.

Tasarı yasalaştığında, Washington, Corona virüsü salgınıyla savaşmak ve Amerikan ekonomisini istikrara kavuşturmak için son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık acil yardım sağlamış olacak.

