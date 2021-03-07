HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden 8 Mart'ta Kadın Sorunlarıyla İlgili İki Kararname İmzalayacak

Biden 8 Mart'ta Kadın Sorunlarıyla İlgili İki Kararname İmzalayacak

07.03.2021 18:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden 8 Mart'ta Kadın Sorunlarıyla İlgili İki Kararname İmzalayacak

Başkan Joe Biden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ekonomik alanda erkeklerle eşit olabilmesiyle ilgili iki başkanlık kararnamesi imzalayacak

Başkan Joe Biden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ekonomik alanda erkeklerle eşit olabilmesiyle ilgili iki başkanlık kararnamesi imzalayacak.

Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den gelmişti.

Biden kadınların sorunlarını öncelik haline getirdiğini belirtiyor. Joe Biden, Beyaz Saray’da birçok pozisyona kadınları atamıştı.

Biden ayrıca Beyaz Saray’da Cinsiyet Politika Konseyi’ni hayata geçirerek bütün federal dairelere politika geliştirirken kadınların sorunlarını da değerlendirmeleri görevini vermişti.

Joe Biden, aday olduğu dönemde de kadın ve erkekler arasında ücret açığını azaltma vaadinde bulunmuş, kadınların sahip olduğu işlere yatırımla işyeri ayrımcılığına karşı mücadele taahhüt etmişti.

Biden ayrıca Amerika tarihinde yardımcısı kadın olan ilk başkan.

Biden’dan 1400 dolar açıklaması

Bu arada Amerika Başkanı, Senato’nun 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada bu ay içinde birçok Amerikalı’nın 1400 dolar alabileceğini kaydetti.

Biden, ekonomik paketin üretimi ve aşı dağıtımına da güç katacağını vurguladı.

Senato söz konusu paketi 49’a karşı 50 oyla kabul etmişti. Demokrat senatörlerin tamamı pakete destek vermişti. Cumhuriyetçiler’den ise pakete destek veren olmamıştı.

Paketin Salı günü Temsilciler Meclisi’nde oylanması sonrasında Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de Biden’ın paketi 14 Mart’a kadar imzalayacağını belirtti.

14 Mart’ta daha önce yürürlüğe giren ekonomik paketlerde yer alan bazı yardım programları sona eriyor. Bu nedenle Demokratlar 14 Mart’tan önce 1.9 trilyon dolarlık paketin yürürlüğe girmesini istiyor.

Kabul edilen tasarı, çoğu Amerikalı’ya bin 400’er dolar nakit ödeme ile toplam 400 milyar dolarlık tek seferlik yardımı , krizde işlerinden olan 9,5 milyon kişi için haftalık 300 dolarlık uzatılmış işsizlik yardımlarını ve salgın nedeniyle bütçelerinde sorunlar yaşayan eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık destek öngörüyor.

Temsilciler Meclisi tasarının, salgın sırasında işlerini kaybeden Amerikalılar için eyalet yardımları dışında 29 Ağustos'a kadar haftada 400 dolar federal işsizlik yardımı gören versiyonunu geçen hafta kabul etmişti.

Senato’daki uzlaşma, bu miktarı 300 dolara düşürürken, 6 Eylül'e kadar da uzatıyor. Anlaşma ayrıca işletmeler için vergi indirimini 2026'ya kadar bir yıl daha uzatıyor.

Tasarı yasalaştığında, Washington, Corona virüsü salgınıyla savaşmak ve Amerikan ekonomisini istikrara kavuşturmak için son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık acil yardım sağlamış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Suriye'de korkunç patlama: 18 ölüSuriye'de korkunç patlama: 18 ölü

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Suriye'de rejimin kontrolündeki Hama'da patlama: 18 ölü

Suriye'de korkunç patlama: 18 ölü

Rodos'u ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Uçakta soyunmaya başlayan yolcuyu durduramayınca koltuğa bağladılar

Bir anda soyunmaya başladı! Uyarıları dikkate almayınca...

Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

Tarihi anlar: Uçak şimdi de oraya indi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Rus aşısı yaptırdı

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.