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Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'

10.09.2021 05:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Covid'le mücadelesine ilişkin atılacak yeni adımları Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Aşı zorunluluğunun kapsamı genişletilirken, 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına da aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu tutulacak. Biden aşı olmayanlara hitap ederek, "Daha neyi bekliyorsunuz? Sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Covid'le mücadelesine ilişkin atılacak yeni adımları Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Halen on milyonlarca Amerikalının Covid aşısı olmamasının hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyen Biden, aşı olmayanların sayısını azaltma hedefiyle hazırlanan altı maddelik planını açıkladı.

Daha önceden federal hükümete bağlı memurların bir kısmına getirilen Covid aşısı zorunluğu, federal çalışanların tümünü kapsayacak şekilde genişletildi.

Biden'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına da aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu tutulacak. ABD Çalışma Bakanlığı'na iletilen yeni direktiften 80 milyon civarında özel sektör çalışanı etkilenecek.

Biden yeni önlemleri açıklarken, "Bunlar özgürlükle ya da kişisel tercihle ilgili değil, kendinizi ve çevrenizdekilerle korumakla ilgili" ifadelerini kullandı.

'Aşı olmayanların salgını'

"Bu salgın, aşı olmayanların salgını" değerlendirmesinde bulunan Biden, aşı olmayanlara hitap ederek, "Daha neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun" dedi.

Federal haklardan yararlanan yaklaşık 17 milyon sağlık ve bakım hizmetleri çalışanı da aynı kurallara tabi olacak.

Biden, toplu ulaşımda maske takmayı reddeden kişilere yönelik cezaların iki kart artırılacağını da açıkladı, "Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun" uyarısını yaptı.

ABD'de de aşı, test ve maske karşıtları sık sık sokağa çıkıyor.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, "Amerikalıların tatlı dille aşı olmaya çağrıldığı dönem sona erdi, sıra hükümetin koyduğu zorunluluklara geldi" yorumunda bulunarak Biden'ın lafını esirgemeyen bir konuşma yaptığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ABD nüfusunun yüzde 64'ü tam aşılı, yüzde 75'i ise Covid aşısının yalnızca ilk dozunu oldu.

Şimdiye kadar 650 binin üzerinde ABD'li Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

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