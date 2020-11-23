HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

23.11.2020 21:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına Antony Blinken'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine de Jake Sullivan'ı getireceğini açıkladı.

Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı görevine üst düzey dış politika danışmanlarından Blinken'ı getireceğini duyuran Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Sullivan'ı seçti.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşındaki Antony Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Joe Biden'a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE GREENFIELD GELECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı.

Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığına Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti. Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştü.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜ'NE HAINES'İ SEÇTİ

Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak. (AA)

Joe Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, noktaJoe Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Ataç benzeri deniz yaratığı 200 yıl yaşayabiliyor!Ataç benzeri deniz yaratığı 200 yıl yaşayabiliyor!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

İspanya’da panik anları! Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Ataç benzeri deniz yaratığının 200 yıl yaşayabildiği keşfedildi

Ataç benzeri deniz yaratığı 200 yıl yaşayabiliyor!

New York'taki swinger kulübüne baskında 80 kişi yakalandı

New York'taki swinger kulübüne baskında 80 kişi yakalandı

ABD'de sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğüne tepki

7 bin kişi bir düğün için bir araya geldi!

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.