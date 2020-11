Biden, ABD-Avrupa Birliği ilişkilerini hızla düzeltebilir mi?

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte, ABD- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde Donald Trump döneminde hızlanan bozulma eğiliminin düzelmesi bekleniyor. Ancak "transatlantik çatlağının" hızla kapanmasını beklemek gerçekçi bulunmuyor.

AB'nin, Almanya ve Fransa gibi merkez ülkelerinin liderleri de bu konuda oldukça umutlu ve istekli. Buna karşılık Polonya, Macaristan ve Slovenya'da iktidarda, Fransa ve İtalya'da muhalefette olan sağ popülist hareketlerin liderliklerinde çok farklı bir hava var.

Esas olarak Trump yanlısı olan bu liderlikler hala Biden'i tebrik etmediler.

Restorasyon mu dönüştürme mi?

AB merkezinde şekillenen iyimserliğin arkasında Obama dönemindeki sıcak ilişkilerin anıları ve Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'in Foreign Affaires dergisinin Mart/Nisan sayısında yayımladığı "Why America Must lead again" (Neden ABD yeniden liderlik etmeli?) başlıklı yazısındaki düşünceler var.

Joe Biden bu yazısında, Donald Trump'ı "ABD'nin en yakın müttefiklerini küçük görmekle, zayıflatmakla, hatta kimi zaman da terk etmekle" suçluyordu.