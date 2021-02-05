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Biden: ABD geri dönüyor, diplomasi geri dönüyor

05.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, izleyeceği dış politikayla ilgili konuşmasında, geleneksel müttefiklerle yakın işbirliğine geri dönüleceği ve otoriter devletlere baskının artırılacağı mesajı verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına yaptığı ilk ziyarette izleyeceği dış politikayla ilgili mesajlar verdi.

Selefi Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası döneminin sona erdiği vurgusu yapan Biden, "Amerika geri dönüyor. Diplomasi geri dönüyor" dedi.

Geleneksel müttefiklerle yakın iş birliğine geri dönüleceği ve ittifakların onarılacağı mesajı veren Biden, "Diplomasiyle öncülük etmek, yeniden omuz omuza müttefiklerimiz ve kilit partnerlerimizin yanında durmak demektir" diye konuştu.

Biden, Trump döneminde Almanya ile gerilen ilişkilere de bu bağlamda değinerek, Trump yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerinden 12 binini çekme kararının askıya alındığını, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm dünyadaki Amerikan askeri varlığıyla ilgili kapsamlı incelemeler sonrasında kararı vereceğini söyledi. Trump yönetimi Almanya'yı, savunma harcamalarının düşük olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu.

Demokrasi ve insan hakları vurgusu

"Çin ve Rusya gibi otoriter devletlere karşı daha kararlı adımlar atılacağını" belirten Joe Biden, demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün yeniden ABD dış politikasının merkezine taşınacağını vurguladı.

Trump'ın mülteci politikasına da mesafe koyan Biden, ABD'ye kabul edilecek sığınmacı sayısında üst sınırın 125 bine çıkarılacağını bildirdi. Trump üst sınırı 15 bine düşürmüştü.

Biden Trump'ın bir başka tartışmalı politikası olan Yemen'deki savaş konusunda da konuştu. Yemen'de Husi isyancılarına karşı oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap askeri ittifakına desteğin kesileceğini bildiren Biden, "Bu savaş sona ermeli. Silah satışları dahil olmak üzere ABD'nin Yemen'deki taarruz operasyonlarına desteği kesilecek" dedi. Riyad yönetimiyle yakın ilişki içindeki Trump yönetimi Suudi Arabistan'ı bölgede İran'a karşı en önemli müttefiklerinden biri olarak görüyordu.

AFP / BK,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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