Biden: ABD geri dönüyor, diplomasi geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına yaptığı ilk ziyarette izleyeceği dış politikayla ilgili mesajlar verdi.

Selefi Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası döneminin sona erdiği vurgusu yapan Biden, "Amerika geri dönüyor. Diplomasi geri dönüyor" dedi.

Geleneksel müttefiklerle yakın iş birliğine geri dönüleceği ve ittifakların onarılacağı mesajı veren Biden, "Diplomasiyle öncülük etmek, yeniden omuz omuza müttefiklerimiz ve kilit partnerlerimizin yanında durmak demektir" diye konuştu.

Biden, Trump döneminde Almanya ile gerilen ilişkilere de bu bağlamda değinerek, Trump yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerinden 12 binini çekme kararının askıya alındığını, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm dünyadaki Amerikan askeri varlığıyla ilgili kapsamlı incelemeler sonrasında kararı vereceğini söyledi. Trump yönetimi Almanya'yı, savunma harcamalarının düşük olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu.

Demokrasi ve insan hakları vurgusu

"Çin ve Rusya gibi otoriter devletlere karşı daha kararlı adımlar atılacağını" belirten Joe Biden, demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün yeniden ABD dış politikasının merkezine taşınacağını vurguladı.