Biden ABD Halkına Seslenecek

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre başkan ilan edilen Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada Corona virüsü pandemisini ve Perşembe günü kutlanacak olan Şükran Günü'nü ele alması bekleniyor.

Şükran Günü, Amerikalılar için geleneksel olarak aileleriyle biraraya gelmek amacıyla seyahate çıktığı bir dönem. Ancak federal hükümet, bu yıl Corona pandemisi ve hızla artan Corona virüsü vakaları nedeniyle halka "Kutlamalarınızı evde yapın" çağrısında bulunuyor.

Ekibinden yapılan açıklamada Biden'ın "Amerikalılar'ın bu yılki tatil döneminde yapacakları ortak fedakarlıklardan bahsedeceği ve mevcut krizin hep birlikte atlatılacağı" mesajı vereceği bildirildi.

Biden, Salı günü yaptığı kabinesinde yer alacak bazı isimleri açıklarken yaptığı konuşmada Amerika'nın "Dünyadan geri çekilmeye değil, liderlik yapmaya hazır olduğunu" söyleyerek Başkan Trump'ın son dört yıldır oluşturduğu "Önce Amerika" politikasından sert bir dönüş yapacağının sinyalini verdi.

20 Ocak 2021'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden, Amerika'nın "dostlarını reddetmeye değil, düşmanlarıyla yüzleşmeye ve Amerikan değerlerini savunmaya" hazır olduğunu kaydetti.