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Biden ABD Halkına Seslenecek

25.11.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Biden ABD Halkına Seslenecek

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre başkan ilan edilen Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada Corona virüsü pandemisini ve Perşembe günü kutlanacak olan Şükran Günü'nü ele alması bekleniyor

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre başkan ilan edilen Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada Corona virüsü pandemisini ve Perşembe günü kutlanacak olan Şükran Günü'nü ele alması bekleniyor.

Şükran Günü, Amerikalılar için geleneksel olarak aileleriyle biraraya gelmek amacıyla seyahate çıktığı bir dönem. Ancak federal hükümet, bu yıl Corona pandemisi ve hızla artan Corona virüsü vakaları nedeniyle halka "Kutlamalarınızı evde yapın" çağrısında bulunuyor.

Ekibinden yapılan açıklamada Biden'ın "Amerikalılar'ın bu yılki tatil döneminde yapacakları ortak fedakarlıklardan bahsedeceği ve mevcut krizin hep birlikte atlatılacağı" mesajı vereceği bildirildi.

Biden, Salı günü yaptığı kabinesinde yer alacak bazı isimleri açıklarken yaptığı konuşmada Amerika'nın "Dünyadan geri çekilmeye değil, liderlik yapmaya hazır olduğunu" söyleyerek Başkan Trump'ın son dört yıldır oluşturduğu "Önce Amerika" politikasından sert bir dönüş yapacağının sinyalini verdi.

20 Ocak 2021'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden, Amerika'nın "dostlarını reddetmeye değil, düşmanlarıyla yüzleşmeye ve Amerikan değerlerini savunmaya" hazır olduğunu kaydetti.

Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinden yürüttüğü geçiş süreci hazırlıkları çerçevesinde dışişleri ve ulusal güvenlik alanlarında hizmet verecek üst düzey ekibini tanıtırken ekibi için "Amerika'nın en güçlü olduğu zaman, dostlarıyla işbirliği yaptığı zamandır şeklindeki ana inancımı destekliyorlar" ifadesini kullandı. Biden, "Gereksiz askeri çatışmalara girmeden düşmanlarımızı ve teröristleri uzak tutmak, Amerika'nın güvenliğini sağlamanın gerçek yoludur" dedi.

Biden'ın başta Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği Antony Blinken olmak üzere tüm dışişleri ve ulusal güvenlik ekibi, Trump yönetiminden farklı olarak küreselci bir yaklaşımı benimsiyor.

Amerika'nın geleneksel Batılı müttefikleriyle sık sık zıtlaşmalar yaşayan Başkan Trump ise Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yakınlaşma içine girmişti.
Biden, Salı günkü konuşmasında, "Amerika sadece gücünün göstergesiyle değil, oluşturduğu örneğin gücüyle liderlik yapar" dedi.

Yaptığı atamaların "Amerikan dış siyasetini ve ulusal güvenliğini sadece onarmakla kalmayacağını, aynı zamanda gelecek nesil için yeniden şekillendireceğini" kaydeden Biden, "Bana bilmem gerekenleri söyleyecekler, bilmek istediklerimi değil" dedi.

"Bu ekip, Amerikalı olmaktan gurur duymamızı sağlayacak" diyen Biden, isimlerini açıkladığı yetkililerin "deneyim ve liderlik, farklı düşünce ve bakış açısı ve Amerika'nın taahhütlerine olan sarsılmaz bir inanç" sahibi olduklarını belirtti.

Maskeli sunum

Biden ve isimlerini açıkladığı yetkililerin konuşma sıralarını beklerken maske takmaları, Amerika'da Corona virüsü vakalarındaki hızlı artış konusunda bir hatırlatma yapılması olarak algılandı. Amerika, Corona pandemisini kontrol altına almada umut vaadeden üç farklı aşıyı onaylamaya hazırlanırken Amerikan toplumunun büyük bir kısmı, 2021 yılının ilerleyen aylarına kadar aşıya erişemeyecek.

Amerika'nın 46'ıncı başkanı olarak 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan 78 yaşındaki Biden, Amerika'nın en yaşlı başkanı olacak.

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