Biden ABD Halkına Seslenecek

Başkan Joe Biden, Corona pandemisinin birinci yıldönümünde Perşembe akşamı canlı yayında ABD kamuoyuna hitap edecek. Biden'ın konuşmasında ABD'de 529 binden fazla kişinin ölümüne yol açan pandemiyle mücadelenin "bir sonraki" aşamasında halka umut vermesi bekleniyor. Associated Press haber ajansına göre Başkan Biden, konuşmasında son bir yıldır pandemide yaşananları ve ileriye dönük olarak yapılacakları anlatacak.

Biden'ın Amerikan halkının son bir yıldır yaptığı fedakarlıklardan da övgüyle bahsetmesi bekleniyor. Biden, Amerikan halkından pandemi bıkkınlığına ve aşılama çalışmalarıyla birlikte normal hayata dönmek için giderek artan sabırsızlığa rağmen dikkatli olmaya devam etmelerini de isteyecek. Rice Üniversitesi'nden başkanlık tarihçisi profesör Douglas Brinkley, "Bu akşamki konuşma Biden’ın ulusal yasa liderlik etmek ve ülkeyi bu krizden nasıl çıkaracağını anlatmak üzere insanların oturma odalarında kendine bir yer edinmesi için bir fırsat" dedi. "Bu önemli bir an" diyen Profesör Brinkley, "İnsanların yüreklerine ve zihinlerine hitap ederek onları maske kullanmaya devam etmeye ve aşı olmaya ikna etmek zorunda. Ancak aynı zamanda geçen yıldan bu yana federal hükümetin insanları unutmadığı mesajını da vermeli" şeklinde konuştu.

Biden'ın Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda yapacağı konuşma, başkanlığının en önemli iki krizi olan kamu sağlığı ve ekonomik darboğaza ve ülkeyi bu iki zorluktan nasıl çıkaracağına odaklanacak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Pazartesi günü gelen açıklamada aşılama süreci tamamlanan vatandaşların bazı normal gündelik faaliyetlere nasıl geri dönecekleriyle ilgili ayrıntılar yer almıştı. ABD Kongresi Çarşamba günü de pandeminin ekonomi üzerinde açtığı ve on milyonlarca Amerikalı'nın hayatını olumsuz yönde etkileyen hasarın etkilerini azaltmak üzere 1,9 trilyon dolarlık Corona teşvik paketini onayladı. Perşembe günü Amerika'da 100 milyonuncu doz Corona aşısının yapılması bekleniyor. Biden, konuşmasının hükümetin önümüzdeki aylarda uygulamaya koymayı planladığı projelere odaklanacağını, aynı zamanda Amerikalılar'a sosyal mesafe kurallarına uymaya ve maske kullanmaya devam etmeleri çağrısı yapacağını söyledi. Trump da 11 Mart günü konuşmuştu "Coronayla mücadelenin bir sonraki aşamasını başlatacağım ve hükümet olarak ne yapacağımızı, Amerikan halkından ne yapmasını isteyeceğimizi açıklayacağım" diyen Başkan Biden, "Geçen yılki karanlık tünelin ucunda ışık var. Umutlu olmamız için gerçekten sebeplerimiz var" dedi.

Eski Başkan Donald Trump, tam bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi üzerine Amerikan halkına seslenmiş, yönetiminin getirdiği seyahat kısıtlamalarını açıklamış ve halktan hijyene dikkat etmelerini istemişti. Ancak Trump, konuşmasında, tüm dünyayı bekleyen pandemi felaketinin tehlikelerine dikkat çekmek için fazla çaba sarfetmemiş, daha sonraysa virüs tehdidini bilerek "önemsemediğini" kabul etmişti. Princeton Üniversitesi'nden tarih profesörü Julian Zelizer, Amerikan kamuoyuna pandemi konusunda dürüst olacağı sözü veren Biden içinse en büyük zorunluluğun "iyimserlik ve keder" arasındaki doğru dengeyi sağlamak olduğunu kaydediyor. Profesör Zelizer, "Ülke, genel olarak iyimserlikten hoşlanır. Özellikle bu dönemde insanlar iyimlerliğe aç. Ancak 'misyon tamamlandı' şeklinde bir açıklama yapma riskini göze alamazsınız" dedi. Joe Biden, başkanlık koltuğundaki ellinci gününde selefi Donald Trump'ın erişemediği seviyede kamuoyu desteğine sahip. Ancak yine de Amerikan halkı arasındaki kutuplaşmanın devam ettiği, muhalifleri arasında çok az bir kesimin Biden'a bir şans tanıyacağını söylediği görülüyor. Biden, genel olarak Corona pandemisiyle mücadele çabaları açısından kamuoyundan yüksek puan topluyor.