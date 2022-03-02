Biden: "ABD Hava Sahasını Rusya'ya Kapattık"

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonraki ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Biden konuşmasında Rusya-Ukrayna krizinden, ABD’de enflasyona, büyümeden teknolojik yatırımlar ve sağlık konusuna kadar pek çok konuya değindi icraatlarını anlattı ve kongreden bekleyen yasa tasarıları konusunda destek istedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kongre’ye hitaben yaptığı konuşma birçok televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınladı. Sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Biden ilk olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki krize değindi. Joe Biden, ABD hava sahasının da Rusya'ya kapatıldığını söyledi.

Biden sözlerine “Putin 6 gün önce özgür dünyanın köklerini sarsmaya ve kendi kötü yoluna döndürmeye çalıştı ama çok büyük bir hata yaptı. Yanlış hesap yaptı. Ukrayna’ya gireceğini dünyanın da onu izleyeceğini sandı.Ama bunun yerine hiç hayal etmediği hiç beklemediği güçlü bir duvarla karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı” diyerek başladı.

Biden, “Her Ukraynalının cesareti tüm dünyaya ilham kaynağı oluyor. Halk tankların önüne geçiyor. Vatandaşlar kendilerini tankların önünde atıyor. Öğrenciler, emekliler, hepsi askere dönüştü kendi ülkelerini koruyorlar. Cumhurbaşkanı Zelenski AB Parlamentosu’nda bir konuşma yaptı ve ‘Aydınlık karanlığı ezecek’ dedi” ifadelerini kullandı. Biden daha sonra konuşmayı Kongre’de First Lady Jill Biden’ın yanında izleyen ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi’ni işaret etti ve kongreye “Lütfen verdiğimiz desteği gösterelim” dedi. Kongre üyeleri de büyükelçiyi ayakta alkışladı. Bu arada bazı kongre üyelerinin yakalarında Ukrayna bayrağı rozetleri taşıdığı bazılarının da Ukrayna bayrağının reni olan sarı ve mavi renklerde kıyafetler tercih ettikleri görüldü.

Rusya lideri Putin’e yönelik diktatör atfında bulunan ABD Başkanı Joe Biden “Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediklerinde daha fazla kaosa yol açarlar. Bu durumun Amerika’ya ve dünyaya maliyeti artar. Putin’in savaşı nedensiz ve önceden planlanmış bir savaştı. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO’nun karşılık vermeyeceğini ve bizi burada kendi ülkemizde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırdık” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin müttefikleriyle birlikte aylarca Rusya’ya karşı atılacak adımlar konusunda çalıştığını da söyledi. Biden, Rusya karşısında oluşan birlikten bahsederken “Biriz ve biz de bunu yaptık birlik içerisinde hareket ettik. Yapırımlar için aylarca koalisyonlar oluşturduk. Asya’yı, Afrika’yı biraraya getirdik. Putin’i karşımıza aldık. Avrupalı müttefiklerle saatlerce müzakereler yürüttüm onları biraraya getirdim. Putin’in planlarını paylaştık. Rusya’nın yalanlarına gerçeklerle karşılık verdik.. Şimdi özgür dünya 27 AB ülkesi, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve dünya hatta İsviçre Rusya’nın karşısına geçti ve ona yaptırım uyguluyor. Putin hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildi” dedi.

Joe Biden, “Müttefiklerimizle şu anda çok güçlü ekonomik yaptırımları uyguluyoruz. Rusya’nın en büyük bankalarını uluslararası finansal sistemden koparttık. Merkez bankasının rubleyi korumasını engelliyoruz. Putin’in 650 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale getirdik. Rusya’nın teknolojiye erişimini engelliyoruz. Teknolojiye erişemeyecekler. Ekonomik gücünü zayıflatacağız. Ordusunu zayıflatacağız. Yıllarca sürecek bu etkiler” ifadelerini kullandı.

