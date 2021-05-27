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Biden ABD istihbaratına Covid-19 soruşturmasını derinleştirme talimatı verdi

27.05.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat servislerine koronavirüs pandemisinin kaynağını soruşturma yönünde çabaları artırma ve 90 gün içinde bir rapor hazırlama talimatı verdi.

Biden ABD istihbaratına Covid-19 soruşturmasını derinleştirme talimatı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerine Covid-19'un kaynağını soruşturma yönünde tekrar talimat verdiğini açıkladı. Şimdiye kadar koronavirüsün nereden kaynaklandığı konusunda kesin sonuçlara ulaşılamadığını söyleyen Biden, istihbarattan çabalarını "iki katına" çıkarma ve 90 gün içinde bir rapor hazırlamalarını istedi.

Biden Mart ayında istihbarat servislerine koronavirüsün "insanla enfekte olmuş bir hayvanın temasından mı yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığını" araştırmaları talimatı vermişti. Raporun bu ayın başında eline ulaştığını belirten Biden, ABD İstihbarat Topluluğu'nun iki senaryo üzerinde de durduğunu ancak kesin bir sonuca varamadıklarını söyledi.

İstihbarat servisleri sonuca varamadı

ABD İstihbarat Topluluğu 17 Amerikan istihbarat servisini bir araya getiriyor. Biden topluluğun iki üyesinin birinci senaryoya, bir üyesinin ikinci senaryoya eğilim gösterdiğini ancak çoğunluğun "birinin diğerinden daha muhtemel olduğu yönünde yeterli veri olmadığı" görüşünde birleştiğini açıkladı.

Biden o nedenle çalışmaların artırılarak sürdürülmesini ve yeni bir rapor hazırlanmasını istedi. Biden "ABD tüm dünyada benzer düşünen ortaklarıyla birlikte Çin’e tam, şeffaf, verilere dayalı uluslararası soruşturmaya katılması ve ilgili tüm verilere erişim sağlaması için baskı yapmaya devam edecek" dedi.

Trump yönetimi Çin'i suçlamıştı

Biden'ın bu açıklamaları koronavirüsün Çin’de bir araştırma laboratuvarında ortaya çıkmış olabileceği yönündeki teorinin tekrar güçlenmesine neden oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo virüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan kaynaklandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu tekrar tekrar ifade etmişti. Trump muhtemelen “korkunç bir hata” işlendiğini söylemiş "Muhtemelen beceriksizlikten, birisi aptallık etti" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Trump yönetimi bu yönde bir kanıt kamuoyuyla paylaşmadı.

Çin ise suçlamaları geri çeviriyor. Çin’in Washington büyükelçiliği konunun politize edilmesinin Covid-19’un kaynağına yönelik soruşturmalara da engel olacağını açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada Çin’in "Covid-19’un dünya çapındaki tüm erken vakalarının kapsamlı bir biçimde araştırılması ve gizli üslerin ya da biyolojik labarotuvarların soruşturulmasını" desteklediği belirtildi.

Koronavirüs pandemisinde tüm dünyada 3 milyon kişi can verirken alınan kapanma kararları tüm dünyada vatandaşların temel haklarını kısıtladı ve ekonomik hayatı felce uğrattı.

dpa, AP, Reuters / EC, MK

© Deutsche Welle Türkçe

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