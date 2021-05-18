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  4. ABD için ayrılan 20 milyon doz aşı diğer ülkelere gönderilecek

ABD için ayrılan 20 milyon doz aşı diğer ülkelere gönderilecek

18.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Haziran ayı sonuna kadar dışarıya en az 20 milyon daha COVID-19 aşısı göndereceğini açıkladı. Böylece ABD ülke içinde kullanım izni verdiği aşıları ilk kez diğer ülkelerle paylaşmış olacak.

ABD için ayrılan 20 milyon doz aşı diğer ülkelere gönderilecek

Aşıların yurt dışına gönderilmesi, ülke içinde aşılama programının iyiye gitmesiyle birlikte Washington'un taktik değiştirdiğini ve aşıları diplomatik bir araç olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

Biden daha önce dışarıya ABD'de henüz kullanım izni verilmemiş olan 60 milyon doz AstraZeneca aşısı gönderme karar almıştı.

Biden bu sefer de Pfizer ve BioNTech, Moderna Inc ve Johnson & Johnson aşılarını
diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

Diğer aşılardan farklı olarak, AstraZeneca aşısının ABD'de kullanımına henüz izin verilmedi.

Biden, dün akşam yaptığı açıklamada "Tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda ABD demokrasinin cephaneliği olduğu gibi, COVID-19 salgınına karşı mücadelede de ülkemiz aşıların cephaneliği olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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