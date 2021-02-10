Biden ABD’ye Mülteci Kabulünü Arttırarak Ne Amaçlıyor?

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını, selefi Donald Trump'ın rekor seviyede düşürdüğü 15.000'den 62.500'e çıkarmayı planlıyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren üç kaynağa göre, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bu hafta mülteci sayılarını belirleme sürecinin bir parçası olan resmi bir danışma toplantısında kilit önemdeki Kongre üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kongre’ye sunulan teklif ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Biden’ın planı şu şekilde:

Her bölgeden farklı sayıda mülteci

Plana göre Biden, Afrika'dan 22.000, Güney Asya'dan 13.000, Doğu Asya'dan 6.000, Latin Amerika ve Karayipler'den 5.000 ve Avrupa ve Orta Asya'dan 4.000 mülteci için yer açacak. Kalan 12.500 mülteci bir bölgeye tahsis edilmeyecek.

Biden, Kongre'ye sunduğu teklifte, bu yıl sayıyı arttırma ihtiyacının kısmen, insani durumu kötüleşen ondan fazla ülkeden mültecilerin başka bir yere yerleştirilmesi gereğinden kaynaklandığını savunuyor. Başkanın tutumu, Trump'ın mültecileri bir güvenlik tehdidi ve ekonomik yük olarak tasviriyle keskin bir tezat oluşturuyor.